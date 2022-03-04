РИАМО - 4 мар. В правоохранительные органы городского округа Жуковский обратился представитель одного из пунктов выдачи. Он сообщил, что во время финансовой ревизии была обнаружена недостача денежных средств на сумму более 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили, что в фирме работал 35-летний житель Раменского городского округа. Подозреваемый в течение нескольких месяцев присваивал часть средств, полученных от клиентов в качестве оплаты за товар.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». На время следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Утвержденное обвинительное заключение с материалами уголовного дела были переданы в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу.