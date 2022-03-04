РИАМО - 4 мар. Свыше 2 тонн батареек отправили с мусоросортировочного завода «Сигнальный» группы «Эко-Лайн» на переработку. Их собрали в Москве и Московской области за 11 месяцев, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

За все время проекта были отправлены на переработку более 3,5 тонн батареек. Опасные отходы, которые при правильном обращении попадают на вторичный цикл использования, передали переработчику в Ярославль.

Партию использованных батареек собрали в рамках работы проекта «БатаREйка», который инициировала группа «ЭкоЛайн». В рамках реализации проекта обеспечен полный цикл обращения с этим видом опасных отходов - от оборудования места сбора, вывоза до сортировки и передачи на переработку.

Компания установила свои контейнеры в 43 компаниях, культурно-досуговых центрах и на площадках «Мегабак» в Люберцах, Раменском, Воскресенске, Егорьевске, Шатуре, Солнечногорске и Клину.

«На примере проекта «БатаREйка» мы видим, что происходит с ресурсами, которые собраны отдельно для сохранения природы – как они перерабатываются, что производится из вторичных ресурсов. В настоящее время в Москве и области действует двухпоточная система сбора отходов, которая начинается с домашней сортировки, когда жители отдельно складывают вторсырье и смешанные отходы, обеспечивая сохранность полезных компонентов для переработки», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Для того, чтобы собирать переработанные батарейки, нужна отдельная эффективная инфраструктура. Их нельзя выбрасывать просто в мусорку с обычными отходами. При этом батарейки минимум на 70% состоят из ресурсов, которые можно использовать повторно.

«Использованные батарейки обязательно необходимо передавать на переработку, так как на открытом воздухе, при повышенной влажности, при перепадах температуры, механическом воздействии герметичность элемента нарушается и все опасные химические вещества попадают в воздух, почву, воду, передаются по пищевой цепочке в живые организмы», - добавил Велиховский.