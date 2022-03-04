РИАМО - 4 мар. На государственный кадастровый учет в городском округе Балашиха был поставлен семнадцатиэтажный многоквартирный дом, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

Жилой комплекс расположен в микрорайоне Дзержинского, его площадь превышает 39 тыс. кв. м. В строении находятся 393 квартиры.

Дом числился в едином реестре проблемных домов. Благодаря поддержке правительства Подмосковья более 400 семей были обеспечены жильем.

Чтобы получить разъяснения по выявленным замечаниям в техническом плане дома, управление Росреестра по Подмосковью провело оперативное совещание с представителями Росгвардии и кадастровых инженеров.

Жилой комплекс предназначен для семей военнослужащих Росгвардии. Рядом с ним расположены школа, детский сад, поликлиника и современный физкультурно-спортивный центр.

На территории Подмосковья в феврале 2022 года на кадастровый учет были поставлены 38 жилых домов с 10 885 квартирами. МКД расположены в Балашихе, Люберцах, Красногорске, Чехове, Мытищах, Зарайске, Подольске, Щелкове, Серпухове, Орехово-Зуевском, Ленинском, Рузском округах, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе.

«Развитие социальной инфраструктуры региона влечет за собой устойчивое улучшение качества жизни граждан. Все учетно-регистрационные действия в управлении находятся на особом контроле и проводятся в установленные законом сроки», – отметил начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Дмитрий Павчинский.