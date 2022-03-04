РИАМО - 4 мар. Правоохранители задержали 23-летнего приезжего мужчину, который разбил витражное стекло на станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Известно, что мужчина сделал это без причины. От удара стекло разбилось. Ущерб составил 70 тыс. рублей.

Личность подозреваемого была установлена, а сам он задержан в Рязани. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.