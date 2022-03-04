РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. Сотрудники местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Люберцы в пятницу оказали помощь семье из ДНР, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Педагог из города Енакиево Виктория Курта вместе с двумя дочерьми 7 и 18 лет самостоятельно эвакуировалась в Москву 3 марта. На следующий день женщина обратилась за помощью в приемную местного отдела партии.

«Наш поселок граничит с районом, где активно ведутся обстрелы. Долго не решались покинуть свой дом, но находиться в нем сейчас опасно. Приехали рейсовым автобусом «Горловка – Москва», – сказала Курта.

Семья временно поселилась в квартире у знакомых в Котельниках.

«Очень надеюсь, что нам очень скоро удастся вернуться домой. Но пока мы находимся здесь, без помощи не обойтись. Вместе с нами в Московский регион приехали еще несколько семей. Мы стараемся держаться рядом – не терять друг друга из вида», – уточнила жительница ДНР.

Семье передали продукты, средства гигиены, постельные принадлежности, детские книжки и канцтовары.

На базе местного отделения «Единой России» в Люберцах работает пункт сбора гуманитарной помощи. Подробную информацию можно получить по телефону: 8(495)503-55-36.