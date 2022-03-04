РИАМО - 4 мар. Заместитель главного инженера ГБУ «ЭВАЖД» Михаил Томашец заявил, что потребление воды можно снизить в 2 раза и существенно сэкономить на платежах. Прежде всего нужно установить индивидуальный прибор учета воды, сообщает «Вечерняя Москва».

Еще один способ – поставить на кран водосберегающую насадку – аэратор. Это позволит снизить потребление воды до 3 л в минуту, в то время как обычный кран расходует до 20 л.

До 15% снизит расход воды однорычажный смеситель, а также унитаз с системой двойного бачка.

Просто плотно закрыв кран можно сэкономить до 24 л воды за сутки. Не стоит пренебрегать и проверкой оборудования, текущий унитаз тратит до 10 л воды в час.

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