РИАМО - 4 мар. В столичном наземном транспорте можно бесплатно совершать пересадки между автобусами, электробусами и трамваями, в том числе на одном маршруте. С начала 2022 года такой возможностью воспользовались свыше 700 тыс. раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва - город уникальных сервисов для пассажиров. С 1 сентября прошлого года мы первыми в России ввели бесплатные пересадки между автобусами, электробусами и трамваями, а со 2 января этого года совершать бесплатные пересадки стало возможно еще и внутри одного маршрута», – написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что возможность бесплатно пересаживаться на наземном транспорте позволяет ежедневно экономить 15 минут в пути.

Внутри одних и тех же маршрутов москвичи и гости столицы совершили примерно 100 тыс. бесплатных пересадок. Самыми популярными маршрутами пересадок стали №17, 11, е29, е30, е85, м1, 6, м16 и м3.