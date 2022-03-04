РИАМО - 4 мар. Минпромторг России дал рекомендацию отечественным производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт. Такой меры следует предерживаться до возобноваления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий экспортных перевозок, сообщается на сайте ведомства.

Россия входит в тройку лидеров по поставкам минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении мировой продуктовой безопасности. Введенные против России экономические санкции не позволят аграриям европейских и других стран получать удобрения в объемах, соответствующих контрактам.

Из-за этого возникают риски образования неурожая и нехватки продовольствия в странах Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что потребности российских производителей в минеральных удобрениях будут обеспечиваться в полном обьеме как по объему, так и ассортименту.