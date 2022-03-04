РИАМО - 4 мар. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области провели медосмотр детей из ДНР и ЛНР во временном пункте размещения в Волоколамске, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ведущие врачи института регулярно выезжают в пункты временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в Подмосковье. Основная задача – провести медицинский осмотр детей, которые нуждаются в консультации специалистов», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что до этого такой выезд был организован в Пушкино, а теперь специалисты приехали в Волоколамск. Всего осмотрели 66 детей.

В выездах приняли участие узкопрофильные специалисты, такие как аллерголог, кардиолог, эндокринолог и невролог. По итогам осмотров врачи дали рекомендации детям и родителями.

Всего в Московскую область прибыл 2021 ребенок из ДНР и ЛНР.

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