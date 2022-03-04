РИАМО - 4 мар. В Коломенской центральной районной больнице завершился ремонт аппарата магнитно-резонансной томографии. Жители городского округа смогут проходить исследования, не выезжая в другие муниципалитеты, сообщается на сайте администрации городского округа Коломна.

Пройти МРТ можно на территории больничного городка на улице Октябрьской Революции.

Аппарат работает в тестовом режиме. С его помощью сейчас проводится обследование пациентов, находящихся на стационарном лечении в Коломенской ЦРБ.

Плановые обследования на аппарате МРТ станут доступны амбулаторным пациентам в скором времени. Лечащий врач может выдать направление на исследование при наличии показаний.