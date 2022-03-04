РИАМО - 4 мар. В феврале на территории Московской области были установлены и интегрированы в систему «Безопасный регион» 754 видеокамеры. Всего же в регионе работают более 85 тыс. видеокамер, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Обзорные видеокамеры устанавливаются на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках», – сказал зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Камеры не только помогают находить правонарушителей, но и способствуют профилактике совершения новых преступлений.

Места установки камер определяют межведомственные рабочие группы в муниципалитетах с учетом рекомендаций правоохранительных органов. Предложить место для установки такой камеры можно, обратившись в администрацию городского округа.

На портале «Добродел» проходит голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», участники могут выбрать адрес, где необходимо поставить видеокамеру. Сбор предложений продлится до 21 марта.

Если гражданин стал потерпевшим или свидетелем какого-либо правонарушения, он может уточнить наличие камеры «Безопасного региона» по телефону: 8(498)602-00-01 и при необходимости продлить срок хранения записи. При обращении в полицию она может быть приобщена к материалам дела.

«В феврале поступило около 100 заявок на продление архива видеозаписей камер системы «Безопасный регион», – добавил Каратаев.