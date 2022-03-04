РИАМО - 4 мар. В городском округе Луховицы в текущем году пройдет капитальный ремонт 9 многоквартирных домов. На эту цель по региональной программе капремонта общего имущества МКД было выделено 54 млн рублей, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В частности, в 8 домах пройдет ремонт кровли, а в 1 – ремонт фасадов. В 2021 году в Луховицах в программу капремонта вошли 4 дома по общестроительным работам и еще 1 дом по замене лифтов.

В минувшем году капитальный ремонт прошел в 2 380 домах Подмосковья. В 2022 году провести работы планируется в 3 757 домах.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», – сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Адресная программа ремонта МКД Подмосковья на 2022 год опубликована на сайте Фонда.