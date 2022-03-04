РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. Подготовительные работы по реконструкции стадиона «Труд» в подмосковной Балашихе планируют завершить к декабрю текущего года, сейчас на объекте вырыт котлован, ведут работы по обустройству техподполья, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров оценили ход реконструкции одной из главных спортплощадок для жителей центральной Балашихи. На месте устаревшего объекта построят современный ФОК площадью 2,5 тыс. кв. м с подогреваемым футбольным полем.

По словам Брынцалова, вслед за реконструкцией «Метеора» жители просили обновить и этот спортивный объект.

«Я считаю очень важным, чтобы здесь был современный стадион, отвечающий всем требованиям. Нужно, чтобы те, кто живет в этом микрорайоне, имели возможность заниматься спортом. Благодаря взаимодействию администраций региона и города, а также застройщика работы ведутся в срок. Строительство объекта находится на контроле правительства региона, министерства строительного комплекса», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что это 1 из 4 спортобъектов Подмосковья, который будет сделан в текущем году, помимо Жуковского, Красногорска и округа Пушкинский.

Реконструкция коснется всей территории стадиона. В нее вложат 432 млн рублей. Подготовительные работы планируют завершить к декабрю 2022 года. Сейчас на объекте вырыт котлован, ведут работы по обустройству техподполья.

Руководитель проекта по реконструкции стадиона «Труд» Антон Богатырев рассказал, что на объекте работают 32 человека и 5 единиц техники. Проводятся работы по устройству монолитных конструкций и наружных инженерных сетей помещений.

«Поле с обогревом будет использоваться круглогодично, к его обустройству приступим в мае. Баскетбольную площадку демонтируем. Старое здание вне нашего контракта. Администрация планирует провести его капитальный ремонт», - подчеркнул Богатырев.

Реконструкцию стадиона «Труд» начали в ноябре 2021 года. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».