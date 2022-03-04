РИАМО - 4 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в XXI конференции адвокатов Московской области и вручил награды участникам мероприятия, сообщает пресс-служба парламента региона.

По его словам, сотрудничество с адвокатским сообществом Подмосковья является одним из приоритетных направлений работы Мособлдумы.

«Вместе с Адвокатской палатой Московской области мы постоянно работаем над совершенствованием регионального законодательства в стенах думы, а в территориальных округах наши депутаты зачастую вместе с представителями адвокатского сообщества вместе работают с гражданами, которые попали в сложную ситуацию», – заявил Брынцалов.

С 2013 года в Подмосковье действует закон о предоставлении бесплатной юридической помощи. Также Мособлдума приняла закон об оказании бесплатной юридической помощи обманутым участникам долевого строительства. Этот нормативный акт вступает в силу 1 апреля 2022 года.

Представителями Мособлдумы в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области 18 февраля 2022 года стали Елена Бабаянц и Лидия Ковалева.

В ходе конференции Брынцалов вручил награды за плодотворный труд и профессионализм.

Благодарственные письма Мособлдумы получили заведующий филиалом №90 Московской областной коллегии адвокатов Екатерина Гречушкина, заведующий Можайским филиалом Московской областной коллегии адвокатов Валентина Конашенкова и советник президента Адвокатской палаты Московской области по международным связям Антон Лукин.