РИАМО - 4 мар. На улично-дорожной сети столицы образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных. Практически остановилось дорожное движение в пределах Садового кольца и на ТТК, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Придется постоять на Болотной, Софийской и Москворецкой набережных, а также на улице Солянка и Яузском бульваре. Кроме того, пробки образовались на Тверском и Чистопрудном бульварах.

Также заторы возникли возле станций метро «Красные ворота», «Сухаревская», «Маяковская» и «Добрынинская».

Замедлено дорожное движение на Волгоградском и Ленинском проспектах, Дмитровском и Ленинградском шоссе при движении в сторону Московской области.