РИАМО - 4 мар. Московское областное управление ФАС России включит сведения в отношении ООО «МДМ-Центр» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения договора с ЛИИ им. Громова, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС России по Подмосковью с жалобой на общество обратился Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова. Согласно доводам обращения, ООО «МДМ-Центр» неправомерно уклонилось от подписания контракта на поставку аэродромных огней.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта договора в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС России по Подмосковью пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МДМ-Центр» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.