РИАМО - 4 мар. С 9 марта в Центральной России, в том числе в столице и Подмосковье, температура воздуха снизится до минус 15 градусов. Теплые дни заканчиваются, уступая место ультраполярному вторжению, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если 7 и 8 марта еще будут приемлемые температуры до минус 5, то уже 9 марта произойдет ультраполярное вторжение. Из-за этого по Центральной России ударят настоящие январские морозы. В ночные часы воздух будет остывать до минус 15 градусов», - заявил Тишковец в интервью радио Sputnik.

Весеннее тепло вернется в регион уже во второй половине марта. В результате среднемесячная температура марта будет на 3 градуса выше нормы.

«Например, в Москве средняя температура месяца составит около минус 2 градусов. Основной вклад тепла в статистику стоит ждать во второй половине месяца», - заключил Тишковец.