РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. В городском округе Мытищи 8 марта пройдет праздничная программа, посвященная Международному женскому дню, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие состоится в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха в зоне амфитеатра. Гостей ждут концерт, яркая анимация и интересные викторины.

Кроме того, в этот день для посещений будут открыты Мытищинская картинная галерея (часы работы: 10:00-17:00) и Мытищинский историко-художественный музей (часы работы: 10:00-18:00). Вход бесплатный.