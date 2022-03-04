РИАМО - 4 мар. Птицы начали возвращаться на территорию Московской области раньше срока. В конце зимы-начале весны в регионе уже заметили пустельгу, грачей и ястребиных сов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В Российском союзе охраны птиц также отмечают, что в этом году птицы начинают прилетать и образовывать пары раньше обычного - это связано с климатической обстановкой.

Сегодня подмосковные орнитологи подводят первые итоги начавшегося весеннего фенологического сезона и подтверждают раннее присутствие в регионе некоторых видов птиц.

«Наблюдения осложнены тем, что многие виды могут вести как перелетный, так и оседлый образ жизни. Тем не менее, есть тенденция к более раннему прилету птиц. Так, уже в конце февраля в Пушкинском округе была зафиксирована не встречавшаяся там зимой пустельга, которая обычно прилетает в конце марта и начале апреля», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что помимо пустельги в регионе были замечены и другие примечательные пернатые. Так, в Воскресенске заметили устойчивую группировку грачей, среди которых было не менее четырех пар, а в Сергиево-Посадском округе орнитологи зарегистрировали пару ястребиных сов.

Также специалисты зафиксировали брачные демонстрации желны, пестрых дятлов и активное пение пищухи на территории национального парка «Лосиный остров».

В рамках наблюдений были замечены первые полеты клинтухов в окрестностях Подольска и первые стайки свиристелей и обыкновенных чечеток в разных точках области.