РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мар. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин поздравил с 15-летием стоматологической поликлиники работающих там медиков.

«В этом году городской стоматологической поликлинике исполняется 15 лет. Приехал поздравить наших специалистов с круглой датой. Знаю, что в домодедовской стоматологии работают одни из лучших специалистов во всем Подмосковье», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За последние 10 лет штат врачей вырос более чем в 4 раза, в 2 раза увеличилось число принятых по ОМС пациентов. А за 3 года работы отделения в микрорайоне Южный мощность медучреждения выросла в 5 раз.