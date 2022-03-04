РИАМО - 4 мар. Члены Общественной палаты Подмосковья провели рабочую онлайн-встречу с представителями общественных палат Донецкой и Луганской народных республик. На встрече обсудили гуманитарную помощь, обмен и распространение достоверной информации, сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

Помимо этого, на встрече обсудили размещение беженцев в Подмосковье. В мероприятии также участвовали представители «Волонтеров Подмосковья», СПЧ, Российских студенческих отрядов, ОНФ, УПЧ. Они активно участвуют в оказании помощи и поддержке беженцев из Донбасса, приехавших в Московскую область.

«Совершенно точно – мы своих не бросаем. Так было, так есть и так будет всегда. Московская область приняла беженцев из ДНР и ЛНР, более половины из них дети. В Московской области работает свыше 70 пунктов приема гуманитарной помощи. В этом вопросе вы можете на нас рассчитывать», — сказала первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

Гуманитарная помощь

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Председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин рассказал, что одна из проблем сейчас заключается в низких температурах. В домах, уцелевших после обстрелов, нет ни одного целого окна, и люди замерзают. Карякин попросил акцентировать внимание при сборе гуманитарной помощи на полиэтиленовой пленке, также нужны продукты питания.

«Мы пообщались с жителями города Счастье. Туда на весь город привозят 400 буханок хлеба. Жители рассказывают, что одна буханка делится на 4 семьи», — рассказал Карякин.

Член Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова рассказала, что многим сейчас не хватает продуктов питания, подушек, одеял, теплой одежды.

Карякин также поблагодарил президента РФ Владимира Путина и жителей России, которые поддерживают проведение спецоперации на Украине.

«Сегодня я получаю много сообщений от наших коллег, друзей со всей территории России, и вопрос один: «Чем помочь?» Дальше - мы справимся, мы сможем. Эта поддержка воодушевляет», — рассказал Карякин.

Поддержка беженцев в Подмосковье

В Московской области для жителей Донбасса создали комфортные условия. Мартьянова поблагодарила регион за важную работу и помощь беженцам, которые временно живут в Подмосковье.

«У меня ком в горле. Громадное спасибо, что поддерживаете, заботитесь о наших гражданах. Мы действительно ощущаем, что являемся частью большой семьи. Низкий вам поклон. Словами нельзя выразить благодарность нашим братьям», — рассказала Мартьянова.

Беженцы живут в детских летних лагерях и оздоровительных центрах. Их обеспечили теплой одеждой, питанием, школьными принадлежностями, сим-картами. Около 400 детей пошли в школы.

«Те силы, которые у нас есть, во многом подпитаны вашей заботой, помощью и вашими делами. Спасибо огромное от имени студентов, преподавателей, от всей Горловки», - рассказала ректор Горловского института иностранных языков, член Общественной палаты ДНР Светлана Кочетова.

Она добавила, что студенты института готовы принять участие в информационной работе и донести до мирового сообщества информацию о реальном положении дел в ДНР и ЛНР. В этой работе могут принять участие и студенты вузов Московской области. Планируется сделать совместные проекты для борьбы с недостоверной информацией, которая активно распространяется в Сети.

По итогам онлайн-встречи создали совместную оперативную группу из членов общественных палат Подмосковья, ДНР и ЛНР для определения гуманитарных коридоров, оперативного обмена информацией и сбора актуальных запросов на помощь.