РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. Второй корпус многофункционального производственно-складского комплекса рядом с деревней Троице-Сельцо в городском округе Мытищи в этом году сдадут в эксплуатацию, сообщается на сайте администрации горокруга.

Комплекс расположен в 18 км от МКАД на Дмитровском шоссе у деревни Троице-Сельцо на границе с городским округом Лобня. Его общая площадь увеличится в 2 раза и составит 49 тыс. кв. м.

Комплекс рассчитан на отечественный бизнес, развивающий аграрную и пищевую промышленность. В действующем корпусе размещены мультитемпературные холодильники класса «А», предназначенные для хранения, переработки и фасовки с/х продукции, а также продуктов питания, требующих особых условий хранения. Инвестором проекта выступает группа компаний «Холдиг-Логист», которая занимается созданием сети производственно-складских комплексов.

«Строительство комплекса мы начали в 2015 году. Вся территория осваивалась с нуля, выстраивалась инфраструктура, подводились коммуникации. Был сдан первый корпус, сейчас мы готовим к сдаче второй. У нас есть партнеры, которые хотят развиваться. В основном это производители продуктов питания. Многие из них хотят располагаться ближе к покупателям из Москвы и области. Сегодняшняя экономическая ситуация усложняет процесс, увеличивает его стоимость, но мы будем работать хотя бы в минимум прибыли. Действуем по ситуации», – сказал генеральный директор ООО «Холдиг-Логист» Олег Волков.

Заместитель главы администрации – начальник контрольного управления округа Сергей Покатило встретился с руководством и арендаторами комплекса «Троице-Сельцо». Основные вопросы касались взаимодействия инвесторов, предпринимателей и органов местной власти.

«Сегодня в непростой экономической ситуации мы находимся на постоянной связи с нашими промышленниками и предпринимателями. Данное производство является одним из крупных инвесторов. Так, в новый корпус вложен почти 1 млрд рублей. В действующем здании работают 300 человек. Соответственно, как минимум вдвое увеличится количество новых рабочих мест. У собственника и арендаторов есть определенные вопросы, которые касаются системы коммуникации, транспортной схемы. Мы готовы помогать в их решении», - отметил Покатило.

Он добавил, что в ближайшее время будет назначена встреча руководителей комплекса «Троице-Сельцо» с врип главы округа Юлией Купецкой. Для этого им предложено сформировать основные вопросы, которые находятся в компетенции администрации Мытищ.