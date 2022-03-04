РИАМО - 4 мар. Концерн «Крост» станет подрядчиком строительства школы на 1 375 мест в деревне Голубое городского округа Солнечногорск. Здание возведут в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Школа на 1 375 мест для учеников расположится на участке 2,9 га, ее площадь составит 18 тыс. кв. м. В четырехэтажном здании разместятся просторные классы, учебные лаборатории, спортивные и актовые залы, общественные зоны, столовая и административный блок. Введение школы в эксплуатацию планируется в 2024 году.

На прилегающей территории также проведут благоустройство. Здание оборудуют всем необходимым для удобства маломобильных групп населения.

«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева построим современный образовательный комплекс, в котором смогут обучаться 1 375 детей. Учебное заведение будет оснащено современным оборудованием для организации образовательного процесса», — рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он отметил, что благодаря технологическим решениям концерна «Крост» типовые узлы и элементы будущей школы будут произведены в заводских условиях, что обеспечит высокие скорость возведения и качество объекта.

«Предприятия и технопарк концерна «Крост» долгие годы успешно работают на территории Московской области, занимаясь производством инновационных строительных материалов, разрабатывая новые технологии и внедряя их в рабочие процессы. Имеющиеся ресурсы и многолетний опыт позволяют нам сокращать сроки строительства, повышая при этом качество объектов», – отметил гендиректор концерна Алексей Добашин.