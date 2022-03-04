РИАМО - 4 мар. В столице 32-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве соседа и его супруги на юго-западе города, суд отправил под стражу до 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство 2 лиц).

Преступление было совершено в ночь на 24 февраля. Обвиняемый выпивал вместе со своими соседями в квартире на улице Брусилова. Между ними произошел конфликт и тогда мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а затем и ее супруга.

Обе жертвы умерли на месте ЧП. Сожительница обвиняемого помогла ему спрятать тела и скрыть совершенное преступление. Ей предъявили обвинение по статье 316 УК РФ (укрывательство преступления). За ходом расследования следит городская прокуратура.