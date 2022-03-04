РИАМО - 4 мар. За первые месяцы текущего года специалисты предприятия «Экотехпром» обработали более 10 тыс. звонков, связанных с обращением твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

С мая по декабрь 2021 года поступило более 12 тыс. звонков. Такая тенденция говорит о том, что жители столицы неравнодушны к экологии.

Москвичей чаще всего интересует, как утилизировать батарейки и лампы, как правильно вывезти крупногабаритные отходы после ремонта.

Еще горожан интересует порядок расчета платы за вывоз отходов, получения льгот, организации работы с юридическими лицами.

Задать свой вопрос по этой теме можно будет по круглосуточному телефону +7 (495) 150-43-03 или через форму обратной связи на сайте.

Задать вопросы о правилах сортировки мусора, его утилизации, обратиться с жалобами и предложениями можно и в единый центр информационной поддержки по вопросам раздельного накопления отходов по телефону: +7 (495) 150–75–43.