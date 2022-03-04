РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. В городском округе Мытищи в пятницу все пассажирки, отправляющиеся рейсами АО «Мострансавто», смогли бесплатно посетить маникюрный центр, который работал в рамках акции, приуроченной к Международному женскому дню, сообщается на сайте администрации горокруга.

Пассажирки компании смогли сделать классический маникюр с покрытием.

«В преддверии 8 Марта многие женщины часто не могут попасть в салоны красоты. Благодаря нашей акции клиентки привели свои руки в порядок быстро, бесплатно и без очередей», - сказала мастер ногтевого сервиса Светлана Рузина.

С наступающим праздником представительниц прекрасного пола поздравил представитель МАП №10 Александр Павлычев.

«Для предпраздничной акции мы выбрали настоящего профессионала своего дела, который работает в этой сфере более 25 лет и может сделать маникюр на любой вкус. Клиенты остались довольны обслуживанием», - отметил Павлычев.

Одна из участниц акции отметила, что ей все очень понравилось - маникюр был сделан аккуратно и при этом оперативно.