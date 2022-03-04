РИАМО (ДОМОДЕДВО) - 4 мар. В Домодедове с 8 марта по 9 апреля проведут конкурс фотографий «Патриоты Отечества», сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс посвящен весеннему призыву на службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Фотографии принимаются в 4 номинациях: «Победа: нам жить и помнить!», «Поколение победителей», «Армия и современность», «Никто не забыт».

Принять участие могут желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Работы могут быть в различных жанрах: пейзаж, портрет, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд. От каждого участника принимается не более 3 работ.

Заявки и работы принимаются с 8 марта по 9 апреля на почту: zayavka.pobeda@yandex.ru. Ознакомиться с заявкой и положением о конкурсе можно в группе молодежного центра «Победа».