РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Сотрудники отдела потребительского рынка администрации подмосковного Красногорска посетили магазин крупной торговой сети и отметили наличие социально значимых продуктов на прилавках, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Никаких перебоев с поставками нет, есть запас всех продуктов. Мы также по поручению министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области мониторим цены на социально значимые продукты и в мобильном приложении», - сказал начальник отдела потребительского рынка администрации Красногорска Алексей Горячев.

Он добавил, что по результатам недельного отслеживания в мобильном приложении рост цен также зафиксирован не был.