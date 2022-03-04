РИАМО - 4 мар. В прошлом месяце в Центр управления регионом Подмосковья поступило 156 обращений, которые касались вопросов безопасности, ритуальных услуг, а также по другим тематикам, входящих в компетенцию Главного управления региональной безопасности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В ЦУР за февраль поступило 4 жалобы о продаже наркотиков, 129 вопросов касались системы «Безопасный регион», 23 обращения зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – сообщил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Чаще всего жители Московской области при обращении спрашивали установлена ли видеокамера системы «Безопасный регион» по конкретному адресу.

Больше всего обращений поступило из Одинцовского городского округа, Балашихи и Мытищ.