РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. В пятницу в лицее №34 городского округа Мытищи состоялась праздничная церемония награждения победителей и участников конкурса профмастерства «Педагог года - 2022», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Церемония началась с концерта, в котором приняли участие педагоги муниципалитета.

«Педагог - это потрясающая профессия, которой вы отдаетесь полностью. Это заслуживает отдельного восторга и аплодисментов. «Педагог года» - это замечательный конкурс, в котором победители - все, кто в нем участвовал. Хочется пожелать вам дальнейшего профессионального роста и чтобы ваши ученики занимали ведущие места во всех олимпиадах и на всероссийском уровне, а также добрых и понимающих родителей», - сказала врип главы горокруга Юлия Купецкая

Звание «Воспитатель года - 2022» присудили учителю-логопеду детского сада №75 «Аленький цветочек» Екатерине Камериной. Звания «Самый классный классный - 2022» была удостоена классный руководитель гимназии №33 Ольга Лехтер. «Учителем года - 2022» стала учитель русского языка и литературы школы №19 Ольга Быкова.

Участников конкурса «Педагог года - 2022» наградили в номинациях: «Молодые таланты», «За педагогический поиск», «За любовь к профессии и вдохновение», «За педагогические находки и творчество», «За профессиональную компетентность».