РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. Материальную помощь окажут маме четырех детей из Балашихи Юлии Побыванец, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.
На личный прием к Ефимову, который он провел в Общественной приемной партии «Единая Россия», записалось 3 человека. Среди них – многодетная мама Юлия Побыванец, которая попросила депутата выделить материальную помощь. Она сообщила, что воспитывает четверых детей, супруг работает, но средств недостаточно, так как ребятишки растут.
Парламентарий рассказал о порядке выделения материальной помощи, пожелал маме и ее детям крепкого здоровья.
Лидия Мешалкина рассказала, что одна воспитывает ребенка с аутизмом и попросила оказать содействие в выделении ей отдельного жилья.
«Я проживаю в однокомнатной квартире 40 кв. м вместе со своими родителями. У сына гиперактивность, за ним надо все время следить, а я работаю. Все устают и, конечно, у нас непростые отношения в семье», – сказала Мешалкина.
Тарас Ефимов разъяснил женщине, как встать в очередь на улучшение жилищных условий.
Еще один вопрос поступил от мамы троих детей Людмилы Давлатовой, которая обеспокоена, не будут ли отменены социальные выплаты в связи с санкциями.
Тарас Ефимов заверил женщину, что все социальные обязательства для жителей Московской области будут исполнены.
«Люди действительно переживают. Задача правительства Московской области, депутатского корпуса – сохранив все меры поддержки для наших социальных слоев, разработать также механизмы поддержки для предприятий, малого и среднего бизнеса», – заключил Ефимов.
Ефимов проводит приемы еженедельно, записаться на них можно по телефону: +7(968)760-00-90.
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