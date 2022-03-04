РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. Материальную помощь окажут маме четырех детей из Балашихи Юлии Побыванец, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

На личный прием к Ефимову, который он провел в Общественной приемной партии «Единая Россия», записалось 3 человека. Среди них – многодетная мама Юлия Побыванец, которая попросила депутата выделить материальную помощь. Она сообщила, что воспитывает четверых детей, супруг работает, но средств недостаточно, так как ребятишки растут.

Парламентарий рассказал о порядке выделения материальной помощи, пожелал маме и ее детям крепкого здоровья.

«Вы настоящая героиня – четверо ребятишек – это настоящая работа. За каждым надо уследить. В Балашихе растет количество многодетных семей – это хороший показатель. Совместно с управлением соцзащиты Балашихи окажем вам материальную помощь», – отметил депутат.

Лидия Мешалкина рассказала, что одна воспитывает ребенка с аутизмом и попросила оказать содействие в выделении ей отдельного жилья.

«Я проживаю в однокомнатной квартире 40 кв. м вместе со своими родителями. У сына гиперактивность, за ним надо все время следить, а я работаю. Все устают и, конечно, у нас непростые отношения в семье», – сказала Мешалкина.

Тарас Ефимов разъяснил женщине, как встать в очередь на улучшение жилищных условий.

«Такие ребятишки нуждаются в особом уходе. В Балашихе есть 2 школы для ребят с особенностями развития, также в школах №№5 и 28 работают коррекционные классы. Важно, чтобы с вашим мальчиком работали специалисты, пока вы работаете. Вопросами выделения жилья занимается администрация Балашихи, куда вам необходимо предоставить определенный пакет документов», – подчеркнул Ефимов.

Еще один вопрос поступил от мамы троих детей Людмилы Давлатовой, которая обеспокоена, не будут ли отменены социальные выплаты в связи с санкциями.

Тарас Ефимов заверил женщину, что все социальные обязательства для жителей Московской области будут исполнены.

«Люди действительно переживают. Задача правительства Московской области, депутатского корпуса – сохранив все меры поддержки для наших социальных слоев, разработать также механизмы поддержки для предприятий, малого и среднего бизнеса», – заключил Ефимов.

Ефимов проводит приемы еженедельно, записаться на них можно по телефону: +7(968)760-00-90.