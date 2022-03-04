РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мар. За сутки в Щелкове выявили 55 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 693 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 565 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 944 700 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 290 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 862 627 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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