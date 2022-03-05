Как заплатить налог с процентов по вкладу в 2022 году

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Налогом облагается не сама сумма вкладов, а те проценты, которые получил вкладчик со всех денег, хранящихся в банках, поясняет Марина Шершнева, юрист, бухгалтер, член Палаты налоговых консультантов, руководитель аутсорсинговой компании «АудитКонсалт».

Налоговая база определяется как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных в течение налогового периода (то есть года) по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка РФ, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных статьей 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Иными словами, налог нужно будет уплатить с той части дохода от банковского вклада, которая превышает доходность размещения миллиона рублей под ключевую ставку ЦБ РФ на начало налогового периода.

Согласно статье 214.2 НК РФ, доходами признают проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации. При этом в состав доходов не включают проценты с вкладов, у которых ставка в течение всего года не превышала 1% годовых, а также счетов эскроу.

Поскольку 1 января 2021 года ключевая ставка Центробанка составляла 4,25%, за процентный доход по вкладам за 2021 год не нужно платить налог, если сумма дохода не превысила 42 500 рублей. Если же доход по вкладам превысил эту сумму, то налог нужно заплатить с разницы.

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