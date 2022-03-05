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Как заплатить налог с процентов по вкладу в 2022 году

Какая сумма процентного дохода не облагается налогом и до какого срока нужно заплатить НДФЛ за 2021 год, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Что произошло

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Налогообложение полученной прибыли по банковским вкладам юридически начало действовать с 1 января 2021 года, но фактически физические лица должны будут заплатить налог до 1 декабря 2022 года. Платить за проценты, полученные в 2020 году, не придется. Вопрос регулирует статья 214.2 Налогового кодекса РФ.

Законом не предусмотрено освобождение каких-либо категорий физических лиц от уплаты НДФЛ с процентных доходов. Даже если вы инвалид или пенсионер, заплатить налог все равно придется, пояснила Лилия Ананичева, профессиональный медиатор по досудебному урегулированию налоговых споров, частный детектив по налоговым вопросам.

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2

Какая часть дохода облагается налогом

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Налогом облагается не сама сумма вкладов, а те проценты, которые получил вкладчик со всех денег, хранящихся в банках, поясняет Марина Шершнева, юрист, бухгалтер, член Палаты налоговых консультантов, руководитель аутсорсинговой компании «АудитКонсалт».

Налоговая база определяется как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных в течение налогового периода (то есть года) по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка РФ, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных статьей 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Иными словами, налог нужно будет уплатить с той части дохода от банковского вклада, которая превышает доходность размещения миллиона рублей под ключевую ставку ЦБ РФ на начало налогового периода.

Согласно статье 214.2 НК РФ, доходами признают проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации. При этом в состав доходов не включают проценты с вкладов, у которых ставка в течение всего года не превышала 1% годовых, а также счетов эскроу.

Поскольку 1 января 2021 года ключевая ставка Центробанка составляла 4,25%, за процентный доход по вкладам за 2021 год не нужно платить налог, если сумма дохода не превысила 42 500 рублей. Если же доход по вкладам превысил эту сумму, то налог нужно заплатить с разницы.

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3

Как рассчитать размер налога

© pixabay

Представим, что на вашем банковском депозите лежит 900 тысяч рублей под 5,5% годовых. А ключевая ставка ЦБ на начало налогового периода (в нашем случае — на 1 января 2021 года), как мы помним, составляла 4,25%.

Используем следующую формулу: (доход по вкладу – необлагаемая сумма) × 13% = налог на доход от вклада.

Считаем сумму, с которой нужно уплатить налог: 900 000 × 5,5% (ставка по вкладу) – 1 000 000 × 4,25% = 49 500 – 42 500 = 7000. Считаем налог с получившейся суммы: 7000 × 13% = 910.

В этот пример можно подставить свои значения и понять, каков будет размер налогов по доходам с ваших вкладов в 2021 году, подытожила Шершнева.

4

Механизм учета процентов

© РИАМО,   Александр Манзюк

Проценты по валютным счетам будут пересчитывать в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ учитывать не будут.

Дата заключения договора на открытие вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок налогообложения процентов.

При расчете суммы НДФЛ процентный доход будут учитывать за тот год, в котором клиент их фактически получил. Если проценты начисляют на тот же вклад, этот доход тоже будут учитывать в том налоговом периоде, когда банк его начислил.

Сама сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) является имуществом физического лица, а не его доходом, поэтому обложению НДФЛ она не подлежит.

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5

Как будут начислять налог

© РИА Новости,   Александр Уткин

С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны были самостоятельно сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, получившего доход в течение 2021 года.

Далее налоговая служба сама рассчитает сумму налога на основе полученных сведений и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. По словам Шершневой, сумма будет отражена в сводном налоговом документе, куда будут включены и налоги на имущество. Также сумма к уплате появится и в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru. Декларировать что-либо не придется.

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6

Когда и как нужно заплатить налог

Впервые уплатить налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году, а если точнее, то до 1 декабря 2022 года. При этом декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не потребуется.

Заплатить этот налог можно будет через официальный сайт ФНС или через банк, уточнила Лилия Ананичева.

7

Прогноз на ближайшие годы

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Доходность вкладов сейчас растет: банки предлагают более высокие процентные ставки, чтобы предотвратить отток средств граждан. Растет и необлагаемая налогом сумма, зависящая от ставки ЦБ. Если в начале 2021 года она составляла 4,25%, то в начале 2022-го — уже 8,5%, а 28 февраля текущего года ключевая ставка выросла до 20%. В итоге количество граждан, которым необходимо будет уплатить «новый» налог, существенно вырастет.

По мнению Марины Шершневой, это вызовет отток денег с банковских вкладов. В связи с этим банкиры предложили изменить Налоговый кодекс и использовать для расчета ключевую ставку ЦБ не на начало года, а отталкиваться от среднего показателя за год.

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