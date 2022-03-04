РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Большинство участников общественных слушаний поддержало обращение ветеранов о присвоении Подольску почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести», сообщила замглавы округа Татьяна Ропот.

В пятницу в Подольске обсудили предложение о присвоении городу почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». В обсуждении предложения о присвоении звания приняли участие представители администрации, патриотических и молодежных организаций, ветераны, общественники и неравнодушные жители округа.

Обсуждение прошло в здании администрации городского округа Подольск в помещении Общественной палаты (ул. Кирова, 4).

Теперь обращение ветеранов, получившее поддержку жителей, поступит исполняющему обязанности главы городского округа Дмитрию Жарикову. Затем он вынесет его на рассмотрение депутатского корпуса муниципалитета. В случае положительного решения депутатов обращение направят губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Окончательное утверждение решения о присвоение звания пройдет в Мособлдуме.

Почетное звание Подольску при благоприятных обстоятельствах могут присвоить уже ко Дню Победы.

Инициатива ветеранов, в частности, поможет привлечь финансирование на создание в округе нового мемориала в память о подвиге жителей Подольска во время Великой Отечественной войны. Место для него выберут сами жители.