РИАМО - 4 мар. Московское областное УФАС России выявило нарушения при проведении муниципального электронного аукциона на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок и очаговых навалов мусора в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее с жалобой в региональное УФАС обратилось ООО «МД-Консалтинг». Согласно обращению, при организации аукциона комиссия по осуществлению закупок муниципального казенного учреждения Солнечногорска неправомерно установила требования к участникам торгов.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу и признало обоснованность жалобы ООО «МД-Консалтинг».

Антимонопольное ведомство выдало муниципальному учреждению предписание об обязательном устранении допущенных нарушений.