РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Вопросы организации вывоза мусора обсудили в Красногорске на штабе ЖКХ с участием представителей управляющих организаций, Рузского регионального оператора и Госадмтехнадзора, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Основные трудности, возникающие при вывозе мусора, – это автомобили жителей, перекрывающие доступ к контейнерам, и их несвоевременный выкат на площадку.

«Сегодня мы обсудили вопросы по взаимодействию – как управляющие компании будут узнавать, что едет мусоровоз, и всем дворникам нужно быть наготове. Сейчас разрабатываем алгоритм совместно с региональным оператором, потом выложим в нашу совместную группу и будем отрабатывать», – сказала первый заместитель главы округа Надежда Барило.

Закрытие мусоропроводов в подъездах многоквартирных домов также существенно облегчило бы задачу регоператору, но для принятия таких решений необходимо согласие большинства жителей по итогам общего собрания собственников.