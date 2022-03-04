РИАМО - 4 мар. Депутат Государственной думы РФ Мария Бутина заявила, что введение уголовной ответственности за фейки о Вооруженных Силах РФ касаются будущего детей страны, сообщает News.ru.

Она отметила, что взрослые люди, имеющие право голосовать, обязаны нести ответственность за свои действия, когда против России ведется информационная война.

«Поэтому, безусловно, ответственность каждого за репосты, распространение, а то и создание заведомо ложной информации, так называемых фейков, угрожающих боеспособности нашей армии, подрывающих моральный дух и дезинформирующих людей, должна быть очень строгая», – добавила Бутина.

Госдума приняла законопроект, в соответствии с которым за недостоверную информацию, дискредитирующую армию России, или призывы к введению санкций против РФ вводится уголовное наказание и крупные штрафы. Совет Федерации одобрил этот закон.

Так, за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных Силах РФ нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

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