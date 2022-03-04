РИАМО - 4 мар. Сотрудники подмосковного уголовного розыска совместно с коллегами из Талдомского округа пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве порядка 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По имеющейся информации, пятеро граждан одной из стран Средней Азии, угрожая ножом и применением насилия, требовали от 34-летнего мужчины передать им около 2 миллионов рублей под предлогом несуществующего долга», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемых удалось оперативно задержать на территории столицы.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»), фигурантов отправили под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.