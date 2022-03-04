РИАМО - 4 мар. Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии возбудили в отношении 76-летнего жителя Подмосковья. По данным следствия, подозреваемый является «вором в законе» с 56-летним стажем и известен в криминальных кругах под прозвищем «Апакела», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По информации правоохранителей, подозреваемый проживает на территории Московской и Владимирской области и носит титул «вора в законе» с 1965 года.

Следствие установило, что еще с советских времен мужчина осуществляет координацию действий организованных преступных групп и поддерживает связи с другими высокопоставленными представителями криминалитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.