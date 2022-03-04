РИАМО - 4 мар. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился мнением о введенных против него санкциях со стороны США, сообщает Газета.ru.

По его словам, принятые американским правительством меры не приведут к отказу от поддержки президента РФ Владимира Путина.

«Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. А все остальное неважно», – заявил Песков.

США ввели санкции в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 19 предпринимателей из РФ и 47 связанных с ними граждан.

Так, ограничения затронули президента «Транснефти» Николая Токарева, предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и других лиц.

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