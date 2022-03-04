РИАМО - 4 мар. Почти 4 тыс. случаев незаконной рекламы выявили в столичном транспорте в прошлом году. К ответственности привлекли свыше 3,5 тыс. компаний и граждан, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Для сравнения в 2020 году было выявлено свыше 2,5 тыс. единиц нелегальной рекламной продукции.

«В Москве установлены единые правила размещения рекламы, в соответствии с которыми расклейка листовок, объявлений и других материалов на объектах транспортной инфраструктуры запрещена. Только с начала года инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» выявили почти 1 тыс. случаев незаконной рекламы, административные меры применены почти к 100 организациям и частным лицам», - сказал Султанов.

За размещение незаконной рекламы в Москве могут оштрафовать. Сумма штрафа для граждан составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 35 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тыс. рублей.

Султанов напомнил, что незаконная реклама опасна для потребителей, так как они не знают всех рисков, с которыми могут столкнуться при обращении по объявлению. Например, рекламу нередко дают различные мошенники, предлагающие некачественный товар.