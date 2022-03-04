РИАМО - 4 мар. Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что стриминговые платформы, специализирующиеся на тематике компьютерных игр, в том числе, Twitch необходимо заблокировать. Политик уверен, что они несут опасность для детей.

«Большое зло идет со стороны стриминговых платформ киберспорта. На недавнем турнире IEM Katowice 2022, который смотрели более 200 тыс. наших детей, раздавались украинские лозунги. Все эти дни льется грязь, оскорбления на русских и действия президента России», - написал Терюшков в своем Telegram-канале.

Он призвал Федерацию компьютерного спорта РФ принять экстренные меры по защите детей от подобной информации.

Нападки на россиян стали частью западного противодействия решению РФ о проведении военной спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля.