РИАМО - 4 мар. По состоянию на 4 марта, коллективный иммунитет жителей Подмосковья к коронавирусу составил 53,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первую прививку поставили 5 232 540 человек, полностью вакцинировались 5 066 869 жителей региона.

Важно помнить, что через полгода после вакцинации или перенесения заболевания человек утрачивает иммунитет к инфекции. Необходимо своевременно проходит ревакцинацию.

В Подмосковье в настоящее время ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В связи с этим был снят ряд ограничений, например, отменили QR-коды.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>