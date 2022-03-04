РИАМО - 4 мар. Гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков ушел в отставку и заявил, что останется в России и займется другими проектами, в которых может принести больше пользы, сообщает РБК.

«Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве гендиректора. Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. <...> Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — написал Калмыков в обращении к сотрудникам компании.

Лоукостер «Победа» был создан в сентябре 2014 года. С момента создания и по сегодняшний день главой компании был Калмыков.

В пресс-служба «Победы» подтвердили отставку гендиректора. Представитель лоукостера объяснил, что причины ухода Калмыкова носят личный характер и являются его собственным решением.

Представитель компании также отметил, что еще не знает, кто станет исполняющим обязанности гендиректора «Победы».