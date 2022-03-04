РИАМО - 4 мар. По состоянию на пятницу, уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Москве составил 49,8%, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Неделю назад показатель был равен 52,8%. Падение вызвано утратой иммунитета теми людьми, у которых с момента вакцинации или перенесения заболевания, прошло более 6 месяцев. Для восстановления защиты организма им необходимо пройти ревакцинацию.

На сегодняшний день первый компонент препарата получили 7 360 838 горожан, полностью привились 7 008 294 москвича.

За прошедшие сутки в мегаполисе выявили 2463 случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 2 706 980.

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