РИАМО - 4 мар. В реанимационном и эндокринологическом отделениях Научно-исследовательского клинического института детства проводится ремонт. Его планируют завершить летом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее в помещениях находились административные кабинеты. Но ко Дню защиты детей их переоборудуют в современную реанимацию на 6 коек и эндокринологическое отделение на 24 койки. Закупка оборудования уже идет.

Институт с рабочим визитом посетила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

«Научно-исследовательский институт детства - ведущее детское учреждение здравоохранения Подмосковья. 45 научных сотрудников, в том числе 10 докторов наук, внедряют здесь передовые технологии в лечении. Многие из этих наработок уже используются в медицинских организациях региона. Работа по улучшению качества и доступности медицинской помощи детям Подмосковья ведется непрерывно», - отметила Лазарева.

Она также посетила Центр муковисцидоза, где в прошлом году впервые в России начали проводить таргетную терапию для лечения детей с муковисцидозом. Это лечение позволяет снизить число обострений и улучшить состояние ребенка.

«Спасибо огромное прекрасным врачам, замечательным специалистам! И не только за лечение, но и душевную теплоту, какую-то родную заботу и внимание!» - поделилась пациентка Екатерина Васильева.