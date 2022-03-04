РИАМО - 4 мар. Компания Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг на территории России из-за ситуации с Украиной, сообщает ТАСС.

Возможность такого решения обсуждалась. В качестве альтернативы программному обеспечению Microsoft предлагалась операционная система Linux.

Microsoft стала одной из многих компаний, которые заявили о приостановке деятельности в России из-за военной операции, которую РФ проводит на территории Украины. Также о приостановке всех бизнес-операций в России сообщил производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco, поставки машин приостановил Rolls-Royce.

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Западные страны отреагировали на нее очередным пакетом санкций.

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