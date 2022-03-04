РИАМО - 4 мар. В этом году в Подмосковье планируют расширить действие проекта «Бесконфликтная школа» на все муниципалитеты, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы хотим расширить этот проект на все муниципалитеты и продолжить дальше обучать, повышать квалификацию педагогов по вопросу медиации школьных конфликтов и выхода из них», - рассказала Мишонова.

По ее словам, ранее проект стартовал в 10 муниципалитетах Подмосковья.

Проект «Бесконфликтная школа» направлен на предотвращение конфликтов и травли детей в образовательных учреждениях.