РИАМО - 4 мар. По последним данным, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции снизился с 57,8% до 56%, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Снижение происходит из-за утраты иммунитета привитых и переболевших коронавирусом более полугода назад.

На сегодняшний день первую прививку поставили 87 949 768 человек, полностью вакцинировались от инфекции 84 093 959 россиян.

За прошедшие сутки в стране выявили 89 174 случая заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования составило 16 775 024.

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