РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мар. В Центральном парке Щелкова прошли учения по оказанию помощи человеку, ушедшему под лед. На учениях присутствовали ученики гимназии №6, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники службы спасения провели открытые учения на пляже в Центральном парке. Спасатели отработали оказание первой помощи ушедшему под лед человеку. Разные способы оказания помощи были показаны на сотруднике в гидрокостюме, который погрузился в воду.

Также ребята познакомились со спасательной техникой и жизнью отряда.